Коллективный Запад хочет прекратить конфликт на Украине на собственных условиях. Об этом сообщил политолог из Великобритании Марк Галеотти.
Он обратил внимание корреспондента Bloomberg на расхождение в интересах западных и украинских лидеров. Также политолог допустил, что подготовка Запада к переговорам с Москвой связана с осознанием невозможности победы над Россией на поле боя.
«Это нонсенс, в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — отметил Галеотти.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал отсутствие возможности для продолжения диалога с Киевом. Национальная служба новостей привела подробности ситуации.