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Bloomberg: Запад планирует закончить конфликт на Украине на собственных условиях

Политика
Bloomberg: Запад планирует закончить конфликт на Украине на собственных условиях

Коллективный Запад хочет прекратить конфликт на Украине на собственных условиях. Об этом сообщил политолог из Великобритании Марк Галеотти.

Он обратил внимание корреспондента Bloomberg на расхождение в интересах западных и украинских лидеров. Также политолог допустил, что подготовка Запада к переговорам с Москвой связана с осознанием невозможности победы над Россией на поле боя.

«Это нонсенс, в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — отметил Галеотти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал отсутствие возможности для продолжения диалога с Киевом. Национальная служба новостей привела подробности ситуации.
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