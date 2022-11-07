США за десять месяцев 2022 года поставили в ЕС 48 млрд кубометров СПГ

Страны Европы в период с января по октябрь текущего года получили от Соединенных Штатов 48 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба Белого дома.
Представители администрации США уточнили, что экспортированный объем голубого топлива больше, чем за весь 2021 год.
«Только в этом году, с январь по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд кубометров СПГ, что на 26 млрд кубометров больше, чем за весь 2021 год», — говорится в публикации.
Сейчас стороны работают над тем, чтобы сохранить столь высокий уровень поставок и в следующем году. Тогда Евросоюз сможет приобрести у Вашингтона на 50 млрд кубометров СПГ больше, чем в 2021 году.