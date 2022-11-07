Журналист Хейсканен раскритиковал правительство Финляндии за траты на оружие

Выступая на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», Хейсканен назвал очень хорошим вопросом, зачем Финляндии такое оружие и куда она будет его направлять. Он предрек жаркие дискуссии из-за колоссальных трат на армию на фоне того факта, что страна погрязла в долгах и не может выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.