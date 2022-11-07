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Журналист Хейсканен раскритиковал правительство Финляндии за траты на оружие

Армия
Журналист Хейсканен раскритиковал правительство Финляндии за траты на оружие

Член Союза свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен прокомментировал планы Хельсинки закупить американское вооружение на 535 миллионов долларов, в том числе реактивные системы залпового огня GMLRS и управляемые боеприпасы к ним.

Выступая на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», Хейсканен назвал очень хорошим вопросом, зачем Финляндии такое оружие и куда она будет его направлять. Он предрек жаркие дискуссии из-за колоссальных трат на армию на фоне того факта, что страна погрязла в долгах и не может выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

«Надо отметить, что психическое состояние финнов уже на грани того, что они сходят с ума из-за новостей о том, что Россия нападет или перекроет вообще электроэнергию», — заявил он.

При этом на фоне антироссийской истерии, напомнил Хейсканен, центр российской культуры в Хельсинки выступает с заявлением о готовности открыть свои двери для всех, кто будет испытывать проблемы с обогревом своих помещений зимой.

Журналист объяснил происходящее в Финляндии тем, что правительство «слетело с катушек» в своих милитаристских потугах на границе с Россией, включающих в том числе учения с ВС США. При этом попытки «вооружиться до зубов» не помогут Финляндии в случае конфликта, уверен он.

Большинство финнов хотят не эскалации. Люди очень устали от этой конфронтации и навязываемого властями курса и хотят нормализации отношений, подчеркнул Хейсканен.
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