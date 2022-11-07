Журналист Хейсканен раскритиковал правительство Финляндии за траты на оружие

Член Союза свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен прокомментировал планы Хельсинки закупить американское вооружение на 535 миллионов долларов, в том числе реактивные системы залпового огня GMLRS и управляемые боеприпасы к ним.
Выступая на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», Хейсканен назвал очень хорошим вопросом, зачем Финляндии такое оружие и куда она будет его направлять. Он предрек жаркие дискуссии из-за колоссальных трат на армию на фоне того факта, что страна погрязла в долгах и не может выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.
«Надо отметить, что психическое состояние финнов уже на грани того, что они сходят с ума из-за новостей о том, что Россия нападет или перекроет вообще электроэнергию», — заявил он.
При этом на фоне антироссийской истерии, напомнил Хейсканен, центр российской культуры в Хельсинки выступает с заявлением о готовности открыть свои двери для всех, кто будет испытывать проблемы с обогревом своих помещений зимой.
Журналист объяснил происходящее в Финляндии тем, что правительство «слетело с катушек» в своих милитаристских потугах на границе с Россией, включающих в том числе учения с ВС США. При этом попытки «вооружиться до зубов» не помогут Финляндии в случае конфликта, уверен он.
Большинство финнов хотят не эскалации. Люди очень устали от этой конфронтации и навязываемого властями курса и хотят нормализации отношений, подчеркнул Хейсканен.