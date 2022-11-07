Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» прошел всю программу испытаний в Белом море. Об этом сообщил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.
По его словам, все системы АПЛ проверены в различных режимах и теперь атомный подводный крейсер подготовят для передачи в состав Военно-морского флота России.
«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — заявил Будниченко.
Сообщается, что атомный подводный стратегический крейсер «Генералиссимус Суворов» должен усилить группировку АПЛ Тихоокеанского флота РФ.
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