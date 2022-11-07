ФАН публикует видео из зала Басманного суда, где решается вопрос о продлении ареста Яшина

В Басманном районном суде Москвы проходит заседание по вопросу о продлении меры пресечения муниципальному депутату Илье Яшину✱ (признан иноагентом в РФ). Судья удалился для принятия решения. ФАН публикует видео из зала заседания.
Напомним, что был арестован в середине июля текущего года. Его обвиняют в публичном распространении фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами