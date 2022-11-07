Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФАН публикует видео из зала Басманного суда, где решается вопрос о продлении ареста Яшина

Происшествия
ФАН публикует видео из зала Басманного суда, где решается вопрос о продлении ареста Яшина

В Басманном районном суде Москвы проходит заседание по вопросу о продлении меры пресечения муниципальному депутату Илье Яшину✱ (признан иноагентом в РФ). Судья удалился для принятия решения. ФАН публикует видео из зала заседания.

Напомним, что был арестован в середине июля текущего года. Его обвиняют в публичном распространении фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
басманный районный суд москва илья яшин продление ареста видео
Военкоры ФАН
Лучшие в аду