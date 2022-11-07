Накануне промежуточных выборов в США: останется ли 118-й состав Конгресса «Конгрессом войны»

8 ноября, во вторник, начнется голосование на промежуточных выборах в США, которое из-за разницы часовых поясов завершится уже утром 9 ноября по московскому времени, а его окончательные итоги будут подведены и оглашены еще через два-три дня.
И эти итоги в настоящее время ожидаются во всем мире (Россия здесь не исключение) с гораздо большим интересом, чем итоги президентских выборов 2020 года, на которых 46-м по счету хозяином Белого дома в Вашингтоне стал Джозеф Байден. Почему так?
Два года назад речь шла о том, готовы ли элиты Соединенных Штатов пройти от однополярного к многополярному миру «путем Трампа»: «Make America Great Again!» или же попытаются сохранить привычное «глобальное лидерство» при поддержке пула союзников по коллективному Западу?
Победа Байдена показала, что выбран второй вариант, то есть интересы ТНК для США значат гораздо больше, чем национальные интересы. Подписание Новой Атлантической хартии в июне и создание «альянса демократий» в декабре 2021 года стали наглядным тому подтверждением.
Но главная проблема, связанная с таким выбором, оказалась в том, что международный баланс сил изменился уже настолько сильно, что «альянс демократий» больше не имеет возможности диктовать свою волю остальному миру, прежде всего — России и Китаю.
Ход специальной военной операции на Украине, ее тяжелые социально-экономические последствия для США и их союзников поставили американские элиты перед новым выбором: выход из конфликта или же его дальнейшая эскалация с риском ядерного апокалипсиса?
И этот, куда более значимый для всего мира выбор, должен быть проявлен по итогам предстоящих 8 ноября промежуточных выборов. Нет, «красных» республиканцев трудно назвать «партией мира». Но «синие» демократы точно являются «партией войны» без тормозов.
Поэтому официальная победа последних (неважно, каким путем достигнутая и оформленная) будет означать, что вероятность перерастания украинского конфликта в глобальную войну коллективного Запада против России усилится. И такой результат вовсе не исключен.
Да, пока все рейтинги указывают, что «Байдена и К°» 8 ноября должны существенно притормозить. Для того, чтобы понять, насколько существенно, нужно напомнить нынешний партийный расклад по тем политическим позициям, которые будут обновляться в ходе промежуточных выборов.
А они таковы: в Сенате формальное равенство — 50 на 50, но решающий голос вице-президента Камалы Харрис дает большинство демократам; в Палате представителей — 220 «синих» и 211 «красных» депутатов; губернаторы 28 штатов — республиканцы, 22 — демократы.
«Призом» предстоящих выборов должны стать все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате (включая «вакантные» на данный момент), а также посты губернаторов в 36 штатах плюс глав исполнительной власти в федеральном округе Колумбия и трех территориях, входящих в состав США, но не имеющих статуса штатов. То есть произойдет существенная коррекция федеральной законодательной власти и исполнительной власти на местах.
Как отмечают историки, с 1790 года по настоящее время только четыре раза партия действующего президента увеличивала свое представительство в одной из палат Конгресса и только дважды — в обеих палатах одновременно. Усредненные потери составляли 26 конгрессменов и четырех сенаторов.
Вряд ли предстоящие выборы окажутся еще одним исключением из общего правила. Большинство американских источников прогнозируют поражение демократов. По данным сайта-агрегатора realclearpolitics.com, за сутки до начала выборов республиканцы могут рассчитывать минимум на 227 мест (178 «твердых») в Палате представителей против 174 (141 «твердое») у демократов, еще в 34 случаях исход не определен.
Относительно выборов в Сенат ситуация примерно аналогичная, но еще менее определенная: в результате планируется, что в новом составе 48 мест займут республиканцы (42 «твердо»), 44 — демократы (41 «твердо»), еще восемь — «монетка». С губернаторами ситуация такова: в 20 штатах переизбираются «красные» губернаторы, в 16 — «синие», по итогам выборов ожидается небольшое, от двух до трех единиц, «посинение» за счет наиболее зависимых от федерального финансирования штатов.
То есть для того, чтобы «синие» не утратили контроль над нижней палатой Конгресса, должно произойти настоящее чудо. А динамика настроений внутри США, между тем, уже такова, что технологии подобных политических чудес, чтобы сработать, должны носить особо изощренный характер. Варианты образца 2020 года с массовым вбросом по почте фиктивных избирательных бюллетеней в пользу демократов уже маловероятны.
Поскольку особой активности в стане демократов, несмотря на все предвыборные сложности, не наблюдается, все большую популярность приобретают версии о том, что главная тяжесть внутриполитической борьбы в США, от непризнания итогов голосования до их возможной «заморозки» вследствие резкого осложнения международной ситуации (вплоть до начала военных действий стран НАТО против России) развернется уже во время переходного периода, когда нынешний, 117-й состав Конгресса будет продолжать свою работу, то есть до 3 января 2023 года. Так что можно и, наверное, нужно готовиться к любым неожиданностям.