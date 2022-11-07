Накануне промежуточных выборов в США: останется ли 118-й состав Конгресса «Конгрессом войны»

Поскольку особой активности в стане демократов, несмотря на все предвыборные сложности, не наблюдается, все большую популярность приобретают версии о том, что главная тяжесть внутриполитической борьбы в США, от непризнания итогов голосования до их возможной «заморозки» вследствие резкого осложнения международной ситуации (вплоть до начала военных действий стран НАТО против России) развернется уже во время переходного периода, когда нынешний, 117-й состав Конгресса будет продолжать свою работу, то есть до 3 января 2023 года. Так что можно и, наверное, нужно готовиться к любым неожиданностям.