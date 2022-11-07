Дипломат Вильд констатировал неравнодушное отношение Швейцарии к Украине

Швейцария проявляет неравнодушное отношение к Украине. Об этом заявил посол Берна в Киеве Клод Вильд.
Дипломат дал интервью изданию Nouvelliste. По его словам, украинская сторона часто критикует Швейцарию за нейтральную позицию.
«Швейцария придерживается принципа нейтралитета, который запрещает ей посылать оружие воюющим сторонам, даже если они жертвы военной агрессии. Нужно постоянно это объяснять украинцам, приоритет которых не в том, чтобы обсуждать исторические идеи Швейцарии», – сказал дипломат.
Вильд добавил, что нейтралитет не означает равнодушие. По его словам, такая позиция Швейцарии обусловлена ценностями страны. При этом Берн может предоставлять гуманитарную помощь Киеву.