Московский скоростной диаметр станет платным в январе

Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным для транзитных автомобилей со 2 января, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Стоимость одной поездки составит 950 рублей. Заместитель московского мэра Сергея Собянина отметил, что механику работы платного проезда сформировали таким образом, чтобы жителям региона не мешал транзитный трафик.
«Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей, тариф на платный проезд будет составлять 950 рублей», — передает слова Максима Лискутова РИА Новости.
Политик отметил, что оплату можно будет производить через приложение «Парковки России». Власти начнут тестировать систему в декабре. Контроль движения по МСД будет осуществляться благодаря действующей системе фотовидеофиксации.