Борьба за электорат: зачем демократы перед выборами преобразились в «миротворцев»

Публикации в американской прессе о давлении на Киев с целью урегулировать конфликт нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию в США. Подобный показной пацифизм призван убедить электорат в «стремлении к миру» и не более того. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.