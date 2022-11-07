Борьба за электорат: зачем демократы перед выборами преобразились в «миротворцев»

Публикации в американской прессе о давлении на Киев с целью урегулировать конфликт нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию в США. Подобный показной пацифизм призван убедить электорат в «стремлении к миру» и не более того. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Вчера, 6 ноября, в The Washington Post появилась публикация, в которой утверждается, что Администрация США попросила власти Украины продемонстрировать готовность к переговорам. Сегодня, 7 ноября, издание The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обратился к руководству Украины с призывом публично заявить о готовности урегулировать конфликт.
«Вполне возможно, что все эти публикации, как это принято в Соединенных Штатах во время выборов, являются частью не внешней, а внутренней американской пропаганды. Нацеленной на ту аудиторию демократической партии США, которая недовольна поддержкой Украины и так же как и республиканцы, считают, что эту поддержку нужно прекращать или уменьшать. Заявления о том, что американцы перестанут поддерживать после выборов Украину — это козырь республиканцев. Думаю, все эти публикации — это попытка показать, что Байден не безумный старик, который пытается развязать Третью мировую ядерную войну, а человек, который неоднократно уже пытался этот вопрос как-то урегулировать. Но по каким-то причинам у него не получается. Эти публикации — это послание на внутреннюю аудиторию, не на внешнюю», — рассказал эксперт.
Помимо прочего, в публикации WSJ содержались данные о том, что Салливан находится в постоянном контакте с рядом российских официальных лиц. В Кремле эту информацию не подтвердили.