Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в российском прокате в январе

Дату релиза ленты в России сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика». Примечательно, что фильм Ричи должен был появиться в отечественных кинотеатрах еще 17 марта 2022 года, однако в свете обострения общественно-политической ситуации премьеру пришлось перенести.