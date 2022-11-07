Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в российском прокате в январе

Премьера боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России состоится 26 января.
Дату релиза ленты в России сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика». Примечательно, что фильм Ричи должен был появиться в отечественных кинотеатрах еще 17 марта 2022 года, однако в свете обострения общественно-политической ситуации премьеру пришлось перенести.
Картина рассказывает об элитном разведчике, который получает задание предотвратить распространение и продажу смертельно опасного оружия. Главный герой предпочитает работать в одиночку, однако ради достижения цели ему приходится объединиться с лучшими оперативниками мира.
Главные роли в проекте сыграли Джейсон Стэйтем, Хью Грант, Джош Хартнетт и Обри Плаза. Трейлер фильма доступен к просмотру на платформе YouTube.