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Пьяный украинец угнал машину похоронного бюро в Варшаве

Происшествия
Пьяный украинец угнал машину похоронного бюро в Варшаве

В Варшаве полицейские задержали 30-летнего жителя Украины, который угнал автомобиль похоронной компании. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По информации издания, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл ключи от катафалка ритуального бюро. Он знал, где они находятся, так как раньше работал в этой фирме.

На подозрительную манеру управления машиной обратили внимание сотрудники дорожной безопасности. При задержании нарушитель проявлял агрессию и отказывался выполнять законные требования стражей порядка. Украинцу может грозить до десяти лет лишения свободы.
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