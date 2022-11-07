Пьяный украинец угнал машину похоронного бюро в Варшаве

В Варшаве полицейские задержали 30-летнего жителя Украины, который угнал автомобиль похоронной компании. Об этом сообщает телеканал Polsat.
По информации издания, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл ключи от катафалка ритуального бюро. Он знал, где они находятся, так как раньше работал в этой фирме.
На подозрительную манеру управления машиной обратили внимание сотрудники дорожной безопасности. При задержании нарушитель проявлял агрессию и отказывался выполнять законные требования стражей порядка. Украинцу может грозить до десяти лет лишения свободы.