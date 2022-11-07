Канцлер ФРГ Шольц язвительно посмеялся над немцем с газовой печкой

Немцев поразило поведение главы правительства Олафа Шольца во время одной из телевизионных «Бесед с канцлером» на телеканале канале NDR.
Во время выступления в Гифхорне политик решил прокомментировать энергетический кризис и рассказать историю из жизни.
«На днях ко мне обратился один гражданин: "Герр Шольц, я недавно поменял электрическую печь на газовую"… Я даже не знал, как грустно я должен был выглядеть», — сказал Шольц, сопроводив свой рассказ язвительными смешками.
Простые немцы сразу провели параллель между рассказом канцлера ФРГ и газовыми камерами, которые были у нацистов.
«Как мало у человека интуиции», — написал один из пользователей Twitter.
Руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Тюрингии Марио Фогт также прокомментировал поведение Шольца. По его словам, у главы правительства нет готовых «рецептов» для решения проблем, поэтому он неуважительно относится к гражданам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что Шольц изменил позицию по отношению к России, пишет НСН.