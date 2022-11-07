Мошенники обманули пенсионерку в Петербурге и сделали ее должницей двух банков

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в полицию обратилась пожилая женщина. Ее обманули телефонные мошенники, выудив ее собственные средства и убедив взять кредиты в двух банках.
Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей два дня подряд звонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается оформить кредит на ее имя, передает сетевое издание «Петроград». Чтобы предотвратить дальнейшие попытки, женщине якобы необходимо самой оформить кредит е перевести деньги на безопасный счет.
Поверив мошеннику, пенсионерка взяла кредит 495 тысяч рублей в одном банке и еще 704 тысячи рублей — в другом. Затем она перевела все деньги на счет, продиктованный аферистом и добавила к ним собственные сбережения — 525 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба, нанесенного пожилой женщине, составила 1 миллион 724 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).