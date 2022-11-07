Мошенники обманули пенсионерку в Петербурге и сделали ее должницей двух банков

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей два дня подряд звонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается оформить кредит на ее имя, передает сетевое издание «Петроград». Чтобы предотвратить дальнейшие попытки, женщине якобы необходимо самой оформить кредит е перевести деньги на безопасный счет.