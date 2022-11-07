Болгарский общественник Маринов объяснил, как в его стране относятся к беженцам с Украины

Как в Болгарии относятся к украинским беженцам, рассказал председатель местного общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Многие болгары живут хуже украинских беженцев. Последние в любом случае начнут выражать недовольство, где бы их не разместили, считает Христо Маринов. Местные власти обязаны в первую очередь помогать своим гражданам.
«Думаю, не совру, если скажу, что такого же мнения придерживается большая часть населения страны», – заявил общественник.
Болгария за последнее время приняла около 90 тыс. украинских беженцев. Однако эта цифра постоянно меняется. Как только беженцам перестают нравиться условия размещения, они перебираются вглубь Европы, разыскивая наиболее комфортное место.
В Швеции украинские беженцы потребовали увеличить их суточное пособие. Та сумма, которую они получают сейчас, установлена еще в 1994 году. В текущих реалиях ее не хватает.