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MWM: Россия использует в береговой обороне свои самые мощные ракеты «Циркон»

Армия
MWM: Россия использует в береговой обороне свои самые мощные ракеты «Циркон»

Российская система береговой обороны будет усилена гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», установленными на мобильную установку. Это позволит применять этот вид оружия для ударов, как по надводным, так и по наземным целям, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Эксперты издания отмечают, что «Циркон», способный развивать скорость 9 Маха, не имеет равных по своим характеристикам. Ракета способна преодолевать расстояние до 1500 километров на огромной скорости, что исключает ее перехват любыми известными средствами ПВО. При этом мощность заряда «Циркона» позволяет вывести из строя любой класс военных кораблей одним точным попаданием.

«Использование систем береговой обороны с мощными противокорабельными ракетами для России — еще одно асимметричное средство сдерживания иностранных надводных флотов. Ожидается, что позднейшая модификация "Циркона" поступит на вооружение российских ВВС», — пишет Military Watch Magazine.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области, передает телеканал «360».
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