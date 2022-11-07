Политолог Лагин о реакции ЕС на поставки иранских БПЛА России: политика двойных стандартов

Прогрессивный Запад в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов по отношению к России и ее партнерам. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил независимый политический аналитик Николай Лагин.
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что руководство ЕС продолжает рассматривать все возможные меры в связи с поставками Ираном ударных БПЛА в Россию.
«Мы продолжим рассматривать все действия и варианты, которые есть в нашем распоряжении», — отметил политик.
До этого генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что официальный Токио решительно осуждает поставки Тегераном беспилотников Москве.
«Мы в очередной раз можем воочию наблюдать политику двойных стандартов со стороны прогрессивного Запада. Когда началась специальная военная операция России на Украине, страны Европейской зоны и Соединенные Штаты Америки начали тратить огромные средства на поддержку агрессивного, нацистского режима в Киеве. В страну начали поставлять танки, реактивную артиллерию, ПТРК и ПЗРК различных модификаций, а также патроны, бронежилеты и другое необходимое ВСУ оборудование», — отметил Лагин.
Собеседник ФАН добавил, что стоило Российской Федерации закупить у ближневосточного партнера необходимое на фронте военное оборудование, в ЕС заговорили о необходимости призыва Тегерана к ответственности.
«Выходит, что Евросоюзу и США подобные поставки разрешены, а Ирану нет? Разве не в равных условиях находятся стороны? Вопрос риторический и сама ситуация говорит о том, что подобную политику западный мир распространяет на всю планету. Нам и поддерживающим нас союзников подобный подход надоел, отчасти поэтому Москва и начала слом однополярного мира, где все подчинены одному гегемону в лице Соединенных Штатов Америки», — заключил эксперт.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану.