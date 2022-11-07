Свыше трехсот человек заблудилось и пропало в Ленобласти в октябре

Сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» каждый месяц отмечали в Санкт-Петербурге уменьшение числа заявок о пропаже людей. Но с приходом сезона сбора клюквы этот показатель снова стал возрастать.
По данным поисковиков, в октябре этого года они зафиксировали 334 заявки о потерявшихся людях, пишет интернет газета «Нева.Тудэй». Что на 35 обращений больше, чем за тот же период в 2021 году. Лесных поисков в октябре стало меньше по сравнению с сентябрем. Но они сделались гораздо труднее и опаснее, поскольку темнеет теперь раньше. К тому же, температура воздуха ночью падает до минусовых показателей. Кроме того, поиски усложняются еще и тем, что клюква, как правило, растет около болота.
Холод может быть опасен не только для потерявших дорогу в лесу, но и для заблудившихся в городе. Поэтому волонтеры просят жителей Северной столицы быть внимательнее по отношению к окружающим. Своевременный вызов скорой может спасти жизнь человека.
В октябре в Ленобласти из 334 потерявшихся 264 человека нашли живыми, а 13 граждан погибли. Еще 16 в настоящее время значатся среди пропавших.