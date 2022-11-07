Близкие Александра Реввы рассказали, как комик относится к спецоперации на Украине

Близкие комика Александра Реввы рассказали об отношении шоумена к спецоперации. По словам матери артиста Любови Рачеевой, ее сын понимает, что нацистов нужно уничтожать.
«Мой сын не против России или президента нашего. Он мог сказать только то, что он за мир в общем понимании этого слова. Но при этом мы понимаем, что, если нацистов надо уничтожить — это правильно», — отметила Рачеева.
Ревва является уроженцем Донбасса, где сейчас проживает его отец Владимир, но с родными юморист не общается, сообщает издание «Народные Новости». В последний раз он был в родном Донецке в 2013 году. Отец признается, что с тех пор больше не видел сына.