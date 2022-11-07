ЦБ РФ призвал проработать тему допуска зарубежных цифровых активов к обращению в России

Нынешнее регулирование цифровых активов предусматривает возможность осуществлять с привлечением российских операторов обмена операции с ЦФА, выпущенными в зарубежных информационных системах. При этом детали введения в оборот на российском рынке зарубежных ЦФА не регламентированы.