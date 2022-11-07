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ЦБ РФ призвал проработать тему допуска зарубежных цифровых активов к обращению в России

Экономика
ЦБ РФ призвал проработать тему допуска зарубежных цифровых активов к обращению в России

Центральный банк РФ назвал необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов к обращению на российском рынке. Об этом говорится в докладе ЦБ «Развитие рынка цифровых активов в России».

Нынешнее регулирование цифровых активов предусматривает возможность осуществлять с привлечением российских операторов обмена операции с ЦФА, выпущенными в зарубежных информационных системах. При этом детали введения в оборот на российском рынке зарубежных ЦФА не регламентированы.

Для развития этого сегмента важно установить механизм взаимодействия местных операторов обмена ЦФА с иностранными операторами и порядок допуска данных активов к обращению в стране, указывается в документе.
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