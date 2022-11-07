Пенсионерку задержали за попытку поджечь военкомат в Ангарске

Согласно опубликованным данным, пенсионерка бросила две емкости с горючей жидкостью в военкомат, третья отскочила и попала в автомобиль сотрудника учреждения. В результате ни одна из бутылок не загорелась, злоумышленницу оперативно задержали. Сейчас стражи порядка устанавливают личность женщины, а также выясняют мотивы нападения.