Пенсионерку задержали за попытку поджечь военкомат в Ангарске

Пожилая женщина попыталась поджечь здание военного комиссариата с помощью трех коктейлей Молотова в Иркутской области. Происшествие случилось в Ангарске, сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно опубликованным данным, пенсионерка бросила две емкости с горючей жидкостью в военкомат, третья отскочила и попала в автомобиль сотрудника учреждения. В результате ни одна из бутылок не загорелась, злоумышленницу оперативно задержали. Сейчас стражи порядка устанавливают личность женщины, а также выясняют мотивы нападения.