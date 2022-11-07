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Пенсионерку задержали за попытку поджечь военкомат в Ангарске

Происшествия
Пенсионерку задержали за попытку поджечь военкомат в Ангарске

Пожилая женщина попыталась поджечь здание военного комиссариата с помощью трех коктейлей Молотова в Иркутской области. Происшествие случилось в Ангарске, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно опубликованным данным, пенсионерка бросила две емкости с горючей жидкостью в военкомат, третья отскочила и попала в автомобиль сотрудника учреждения. В результате ни одна из бутылок не загорелась, злоумышленницу оперативно задержали. Сейчас стражи порядка устанавливают личность женщины, а также выясняют мотивы нападения.
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