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Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в ИВС

Происшествия
Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в ИВС

Правоохранители ранее задержали 89-летнего жителя Москвы. Его подозревают в убийстве и расчленении. Находясь в изоляторе временного содержания, злоумышленник набросился на сидевших с ним задержанных. Согласно неофициальным данным, пожилой мужчина специально демонстрирует агрессию, чтобы его признали невменяемым, сообщило издание KP.ru.

По мнению правоохранителей, фигурант убил свою супругу, а затем расчленил труп с помощью пилы. Фрагменты тела нашли не только у него в квартире, но и рядом с домом на улице Маршала Тухачевского.
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