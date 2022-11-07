Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в ИВС

Правоохранители ранее задержали 89-летнего жителя Москвы. Его подозревают в убийстве и расчленении. Находясь в изоляторе временного содержания, злоумышленник набросился на сидевших с ним задержанных. Согласно неофициальным данным, пожилой мужчина специально демонстрирует агрессию, чтобы его признали невменяемым, сообщило издание KP.ru.
По мнению правоохранителей, фигурант убил свою супругу, а затем расчленил труп с помощью пилы. Фрагменты тела нашли не только у него в квартире, но и рядом с домом на улице Маршала Тухачевского.