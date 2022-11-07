Российские волонтеры помогли эвакуировать из Херсона маломобильного жителя Камеруна с семьей

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсоне, российские волонтеры продолжают оказывать помощь в эвакуации из города последних маломобильных жителей. Накануне они помогли эвакуировать тяжелого лежачего больного — жителя Камеруна с семьей.
Продолжается эвакуация жителей Херсонской области, которая, помимо левого берега Днепра, затронула семь районов на Правобережье. Волонтеры Гуманитарной миссии помогают эвакуировать жителей, которые не в состоянии сами покинуть город, в силу различных причин. Так, уроженец Камеруна Брис де Звари приехал на Украину на учебу, но высшее образование он получить не успел — случилась трагедия. Будучи на работе, де Звари упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. В последние три года Брис полностью прикован к постели. Накануне российские добровольцы помогли ему выехать из города вместе с семьей — с супругой, тремя детьми и собакой.
«Когда я упал, то меня хотели выкинуть, просто как мусор! Мне повезло, что приехала моя жена, и забрала меня. Потом мы долго и мучительно собирали деньги на операцию, это было сложно. В итоге врачи сделали мне две операции, а сейчас мне нужно обследование позвоночника. Возможно, теперь оно пройдет в Москве, где врачи окажут мне квалифицированную помощь. Поэтому я очень рад, что выезжаю из Херсона. Огромное спасибо волонтерам за помощь!» — поблагодарил житель Камеруна Брис де Звари.
Из Херсона семью из Камеруна доставили в крымский Джанкой, где они в полном составе зарегистрировались в пункте временного размещения. Бриса транспортировали на «скорой помощи», а его жену с детьми и собакой волонтеры перевезли на машине гуманитарной миссии.
«Сначала нам было немного страшно, ведь у Бриса травмирован позвоночник, его нужно транспортировать очень осторожно. Но все прошло очень хорошо, спасибо большое добровольцам!» — поблагодарила супруга жителя Камеруна, Юлия Котик.
За день участники Гуманитарной миссии успели эвакуировать две семьи с тяжелобольными людьми на руках.
«Одна из этих семей выехала из Херсона в Москву на лечение. Там женщина с тяжелой онкологией. Раньше мы не могли ее вывезти, потому что она была не транспортабельной. И еще одна семья из пяти человек. Глава семьи — гражданин Камеруна, полностью лежачий больной. В этом случае четко сработали правительство республики Крым, службы скорой помощи из Крыма и Херсона, а также российские военные. Спасибо всем им большое», — рассказал депутат Госдумы, глава Гуманитарной миссии в Херсоне Игорь Кастюкевич.
«Мы ежедневно работаем здесь для того, чтобы люди, которые поверили в нас, всегда чувствовали нашу поддержку. И сегодня они должны быть в безопасности, - поделился участник Гуманитарной миссии, депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.
В крымский город Джанкой семьи с тяжелобольными людьми привезли уже ближе к вечеру. Дорогу все эвакуируемые перенесли хорошо. Камерунца Бриса с семьей уже ждут в Москве и Петербурге, где его тщательно обследуют и назначат лечение. В последние три года, что он прикован к постели, ни лечения, ни реабилитации при украинских властях он не получал.
Напомним, Гуманитарный центр работает в Херсоне с марта 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села Херсонщины специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. Также продолжается активная поддержка областных и районных больниц — туда привозят медикаменты и оборудование. На сегодня общий объем розданной волонтерами миссии гуманитарной помощи превысил 175 тонн.