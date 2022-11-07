Российские волонтеры помогли эвакуировать из Херсона маломобильного жителя Камеруна с семьей

Продолжается эвакуация жителей Херсонской области, которая, помимо левого берега Днепра, затронула семь районов на Правобережье. Волонтеры Гуманитарной миссии помогают эвакуировать жителей, которые не в состоянии сами покинуть город, в силу различных причин. Так, уроженец Камеруна Брис де Звари приехал на Украину на учебу, но высшее образование он получить не успел — случилась трагедия. Будучи на работе, де Звари упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. В последние три года Брис полностью прикован к постели. Накануне российские добровольцы помогли ему выехать из города вместе с семьей — с супругой, тремя детьми и собакой.