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Осужденный некрофил и каннибал рассказал о совершенном в 1991 году убийстве

Происшествия
Осужденный некрофил и каннибал рассказал о совершенном в 1991 году убийстве

Извращенец Кегашбек Орунбаев, осужденный на пожизненный срок заключения, рассказал о еще одном своем преступлении. Каннибал и некрофил заявил, что в 1991 году расправился с пенсионеркой, сообщило издание «Газета.ru».

Злоумышленник снял жилье у 76-летней пенсионерки. По случаю заселения они устроили посиделки. Затем виновник предложил ей вступить в интимную связь, но потерпевшая категорично отказала.

Преступник избил жертву, используя обух топора. От побоев пенсионерка скончалась, Орунбаев совершил половой акт с трупом, поджег дом и сбежал.

Ранее следователи доказали, что фигурант убил трех женщин. Их тела он частично съел.
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