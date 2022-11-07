Осужденный некрофил и каннибал рассказал о совершенном в 1991 году убийстве

Извращенец Кегашбек Орунбаев, осужденный на пожизненный срок заключения, рассказал о еще одном своем преступлении. Каннибал и некрофил заявил, что в 1991 году расправился с пенсионеркой, сообщило издание «Газета.ru».
Злоумышленник снял жилье у 76-летней пенсионерки. По случаю заселения они устроили посиделки. Затем виновник предложил ей вступить в интимную связь, но потерпевшая категорично отказала.
Преступник избил жертву, используя обух топора. От побоев пенсионерка скончалась, Орунбаев совершил половой акт с трупом, поджег дом и сбежал.
Ранее следователи доказали, что фигурант убил трех женщин. Их тела он частично съел.