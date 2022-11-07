Продюсер Лавров назвал вернувшуюся в Россию Собчак непредсказуемым человеком

Музыкальный продюсер Сергей Лавров высказался о возвращении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Россию. Он заявил, что не может предсказать дальнейшие события и считает скандальную знаменитость непредсказуемым человеком.
«Человек во многом иногда непредсказуемый, и я не знаю, что будет дальше, и тем более в связи со сложившейся ситуацией в стране. Я ничего не могу сказать по данному вопросу. Что конкретно у нее в голове?» — заявил Лавров изданию iReactor.
Ранее стало известно, что Собчак в сопровождении супруга, режиссера Константина Богомолова пересекла границу в Псковской области. По информации СМИ, журналистка покидала Россию из-за уголовного дела о вымогательстве, которое завели против ее директора Кирилла Суханова.