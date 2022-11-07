Жители Польши заставили владельцев украинского ресторана сменить нацистское название

Хозяева украинского ресторана «Червона калина» в Кракове изменили название из-за негативных высказываний интернет-пользователей.
Заведение общественного питания должно было открыться 10 ноября. Однако поляки выразили негодование, когда увидели отсылки к одноименной песне в названии ресторана. Комментаторы напомнили владельцам заведения о Волынской резне, которую Варшава признала геноцидом.
«Нельзя быть таким идиотом, чтобы не знать, с чем у поляков ассоциируется народная песня с этим названием», — передает слова одного из поляков портал Kresy.
Другой пользователь сравнил выбор рестораторов с пощечиной от украинцев. Еще один комментатор назвал подобную выходку плевком в лицо.
Владельцы заведения пытались объяснить свой выбор тем, что оно представляет собой один из символов Украины. Однако после всех негативных отзывов решили изменить название.