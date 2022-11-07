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Глава евродипломатии Боррель сравнил зависимость Европы от Китая и России

Политика
Глава евродипломатии Боррель сравнил зависимость Европы от Китая и России

ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от энергоресурсов из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик сравнил зависимость Европы от России и Китая. По его словам, сейчас Брюсселю необходимо работать на самостоятельностью коалиции. Евросоюз на 90% зависит от КНР в поставках магния и редких металлов. Порядка 80% приходится на поставки солнечных батарей.

«Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России», — говорится в комментарии Борреля.

Ранее глава евродипломатии отметил, что страны Центральной Азии начинают приобретать большое значение со стратегической точки зрения. Об этом рассказали в Национальной службе новостей.
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