Глава евродипломатии Боррель сравнил зависимость Европы от Китая и России

ЕС зависит от поставок из Китая больше, чем от энергоресурсов из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Политик сравнил зависимость Европы от России и Китая. По его словам, сейчас Брюсселю необходимо работать на самостоятельностью коалиции. Евросоюз на 90% зависит от КНР в поставках магния и редких металлов. Порядка 80% приходится на поставки солнечных батарей.
«Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России», — говорится в комментарии Борреля.
Ранее глава евродипломатии отметил, что страны Центральной Азии начинают приобретать большое значение со стратегической точки зрения. Об этом рассказали в Национальной службе новостей.