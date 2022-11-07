Глава евродипломатии Боррель сравнил зависимость Европы от Китая и России

Политик сравнил зависимость Европы от России и Китая. По его словам, сейчас Брюсселю необходимо работать на самостоятельностью коалиции. Евросоюз на 90% зависит от КНР в поставках магния и редких металлов. Порядка 80% приходится на поставки солнечных батарей.