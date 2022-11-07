Филипп Киркоров уехал в ОАЭ после драки с неизвестной женщиной

Об инциденте с участием Киркорова рассказала телеведущая Виктория Боня. По ее словам, артист дал пощечину неизвестной женщине на закрытой вечеринке. Певец никак не отреагировал на эту информацию в Сети, однако намекнул, что выходки звезды проекта «Дом-2» закончатся для нее плохо.