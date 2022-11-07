Филипп Киркоров уехал в ОАЭ после драки с неизвестной женщиной

Поп-король Филипп Киркоров предпочел проигнорировать слухи в Сети, согласно которым он избил неизвестную женщину на закрытом мероприятии. Сейчас исполнитель хита «Цвет настроения синий» отдыхает вместе со своими детьми в ОАЭ.
Об инциденте с участием Киркорова рассказала телеведущая Виктория Боня. По ее словам, артист дал пощечину неизвестной женщине на закрытой вечеринке. Певец никак не отреагировал на эту информацию в Сети, однако намекнул, что выходки звезды проекта «Дом-2» закончатся для нее плохо.
«Есть с кем встретиться. Ох, столько секретиков накопилось», — написал Киркоров в личном микроблоге.
Напомним, певец и телеведущая ругаются в Сети уже на протяжении недели. Ранее Боня стала участницей конфликта певицы Наргиз Закировой и Киркорова, который назвал коллегу по сцене «уродливой».Теледива осудила немужское поведение исполнителя.