Минобороны РФ предъявило иск предприятию, производящему самолеты-амфибии Бе-200

Подробности исковых требований пока не раскрываются. Отмечается, что это не первый иск Минобороны РФ к ТАНТК. В начале этого года российское военное ведомство требовало от таганрогского предприятия выплатить 670 млн рублей неустойки по госконтракту. Однако Верховный суд отклонил это исковое требование.