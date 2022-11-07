Минобороны РФ предъявило иск предприятию, производящему самолеты-амфибии Бе-200

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск, требуя взыскать с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК) 533 млн рублей. Это предприятие является производителем самолетов-амфибий Бе-200.
Подробности исковых требований пока не раскрываются. Отмечается, что это не первый иск Минобороны РФ к ТАНТК. В начале этого года российское военное ведомство требовало от таганрогского предприятия выплатить 670 млн рублей неустойки по госконтракту. Однако Верховный суд отклонил это исковое требование.
Ранее, в 2017 году, суд удовлетворил иск Минобороны РФ о возвращении выплаченного ТАНТК аванса в размере более 6,7 миллиарда рублей. Ответчик не возражал против удовлетворения требований и согласился с решением суда.
Ранее Минобороны РФ рассказало о процессе подготовки расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области, передает телеканал «360».