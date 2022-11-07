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Правительство ФРГ выступило за самостоятельное решение Украины в вопросе переговоров с РФ

Политика
Правительство ФРГ выступило за самостоятельное решение Украины в вопросе переговоров с РФ

Киев должен самостоятельно решать, когда ему начинать переговоры с Москвой об урегулировании конфликта, заявила представитель немецкого правительства Кристиане Хофман.

По словам политика, власти Германии видят готовность Украины к переговорному процессу.

«Позиция Правительства ФРГ не изменилась — Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании», — сказала она.

Хофман добавила, что Москва якобы не выражает готовность к мирным переговорам по стабилизации ситуации.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что ФРГ зарегистрировала более одного миллиона беженцев с Украины, пишет НСН.
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