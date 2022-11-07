Правительство ФРГ выступило за самостоятельное решение Украины в вопросе переговоров с РФ

Киев должен самостоятельно решать, когда ему начинать переговоры с Москвой об урегулировании конфликта, заявила представитель немецкого правительства Кристиане Хофман.
По словам политика, власти Германии видят готовность Украины к переговорному процессу.
«Позиция Правительства ФРГ не изменилась — Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании», — сказала она.
Хофман добавила, что Москва якобы не выражает готовность к мирным переговорам по стабилизации ситуации.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что ФРГ зарегистрировала более одного миллиона беженцев с Украины, пишет НСН.