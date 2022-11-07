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В Москве стоматолог просверлила бормашиной десну и щеку семилетней девочке

Происшествия
В Москве стоматолог просверлила бормашиной десну и щеку семилетней девочке

Ученица первого класса пришла на примем к стоматологу в одну из поликлиник Москвы. В результате манипуляций медик серьезно повредила девочке щеку, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе Щукино. По предварительным данным, врач-стоматолог бормашиной просверлила девочке вместе с зубом десну и щеку.

После этого несовершеннолетняя пришла домой, а на следующий день ей из-за ухудшения состояния вызвали скорую помощь. Родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.
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