Бритни Спирс призналась, что танцы помогают ей справляться с болью

Спирс запечатлела себя на камеру в собственном доме. На кадрах размещенного в Сети видео видно, как певица танцует в красном кроп-топе и черных шортах с низкой посадкой. В описании к публикации певица призналась, что танцы помогают ей справляться с болью из-за поврежденных нервов.