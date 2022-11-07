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Бритни Спирс призналась, что танцы помогают ей справляться с болью

Шоу-бизнес
Бритни Спирс призналась, что танцы помогают ей справляться с болью

Популярная исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру в спущенных шортах и рассказала о проблемах с нервами.

Спирс запечатлела себя на камеру в собственном доме. На кадрах размещенного в Сети видео видно, как певица танцует в красном кроп-топе и черных шортах с низкой посадкой. В описании к публикации певица призналась, что танцы помогают ей справляться с болью из-за поврежденных нервов.

«Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но, когда я танцую, я не чувствую боли», – честно призналась Спирс в личном микроблоге.

Примечательно, что поклонники негативно отреагировали на откровенный пост знаменитости. В комментариях под роликом фолловеры набросились на певицу с критикой.

Напомним, в октябре Спирс поделилась кадрами на пляже – на них звезда позировала обнаженной. Артистка закрыла интимные части тела различными эмодзи, а позднее также получила волну критики в свою сторону.
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