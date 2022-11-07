Ученые из Кембриджского университета первыми в мире перелили пациенту искусственную кровь

Выращенную в лаборатории искусственную кровь впервые в мире перелили добровольцам. Клиническое испытание может привести к революции в лечении пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией.
Ход работы исследования опубликовали на сайте Кембриджского университета. Специалисты отметили, что кровь добровольцам перелили в рамках клинических испытания Restore.
«Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови», — указано в сообщении.
Ученые отметили, что в случае положительных результатов исследования они докажут эффективность и безопасность данного метода. Они добавили, что техника может стать революционной в лечении пациентов с заболеваниями крови.