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Ученые из Кембриджского университета первыми в мире перелили пациенту искусственную кровь

Общество
Ученые из Кембриджского университета первыми в мире перелили пациенту искусственную кровь

Выращенную в лаборатории искусственную кровь впервые в мире перелили добровольцам. Клиническое испытание может привести к революции в лечении пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией.

Ход работы исследования опубликовали на сайте Кембриджского университета. Специалисты отметили, что кровь добровольцам перелили в рамках клинических испытания Restore.

«Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови», — указано в сообщении.

Ученые отметили, что в случае положительных результатов исследования они докажут эффективность и безопасность данного метода. Они добавили, что техника может стать революционной в лечении пациентов с заболеваниями крови.
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