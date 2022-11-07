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Водитель междугороднего автобуса забыл 15-летнюю пассажирку на остановке по пути в Пермь

Происшествия
Водитель междугороднего автобуса забыл 15-летнюю пассажирку на остановке по пути в Пермь

В Пермском крае междугородняя поездка обернулась неприятностями для 15-летней девочки. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Соликамск — Пермь, забыл юную пассажирку на остановке в Челве, сообщает издание «Подъем».

По словам бабушки, ее внучка вернулась из туалета и обнаружила, что автобус уехал вместе с ее сумкой, в которой находились деньги и документы. Сотрудники автовокзала не смогли выйти на связь с водителем, отметила женщина.

«Я пережила состояние страха, она серьезно болеет, и я больше всего испугалась за ее состояние, когда она заплакала в трубку. У нее такой плач был искренний и потерянный», — поделилась собеседница.

В результате на помощь девочке пришел случайный автомобилист. Неравнодушный мужчина догнал нужный автобус и вернул водителю брошенную пассажирку.
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