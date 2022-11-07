Депутат ЗакСа Ленобласти Александр Русских рассказал о работе «Кванториумов» в РФ

Совсем недавно в Санкт-Петербурге заработал первый в России «ЧВК Вагнер Центр». В первый день функционирования его посетили известные политические деятели, эксперты, журналисты и представители творческой элиты. Также гостем мероприятия стал депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Александр Русских. В беседе с ФАН он рассказал о развитии инновационных технологий в стране и, как работает федеральная сеть детских технопарков «Кванториум».
«Кванториумы — это специальные уникальные пространства для детей, где собраны разные виды компетенций: робототехника, инженерия, химия, биология и другие», — пояснил политик.
Деятельность технопарков направлена на содействие ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи через внедрение эффективных моделей образования.
«Это, как дополнительное образование, дети учатся, к примеру, в лабораториях выращивать растения, выпиливать какие-то фигурки, строить макеты домов, конструировать разного рода механизмы. Причем это сделано в достаточно интересном формате», — отметил собеседник ФАН.
Более того, по словам Александра Русских, детские разработки не просто уходят куда-то «в стол», а подлежат рассмотрению и находят свое применение даже в госструктурах.
«Одна из разработок ребят с «Кванториума» была применена в РЖД. Были разработаны специальные уникальные розетки. Государство занимается вопросами инноваций, но, если от народа будут поступать какие-то ценные предложения, это тоже прекрасно», — отметил парламентарий.
Ранее стало известно, что российским ученым из Марийского государственного университета (МарГУ) и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) удалось сделать шаг вперед в борьбе с диабетом.