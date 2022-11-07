Депутат ЗакСа Ленобласти Александр Русских рассказал о работе «Кванториумов» в РФ

Совсем недавно в Санкт-Петербурге заработал первый в России «ЧВК Вагнер Центр». В первый день функционирования его посетили известные политические деятели, эксперты, журналисты и представители творческой элиты. Также гостем мероприятия стал депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Александр Русских. В беседе с ФАН он рассказал о развитии инновационных технологий в стране и, как работает федеральная сеть детских технопарков «Кванториум».