Директор «Русской Медиагруппы» расскажет о стратегии ESG на Форуме устойчивого развития

Касперович станет спикером на сессии «Устойчивое развитие. ESG в новых реалиях. Новые точки опоры». Она расскажет, как широкая аудитория воспринимает инициативу ESG и как креативная индустрия помогает популяризация этих идей. Также в форуме примут участие представители органов власти, медиа, агентств ООН, дипломатических миссий и топ-менеджеры.