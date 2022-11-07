Директор «Русской Медиагруппы» расскажет о стратегии ESG на Форуме устойчивого развития

Директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович примет участие в Форуме устойчивого развития, который пройдет в Москве 9 ноября.
Касперович станет спикером на сессии «Устойчивое развитие. ESG в новых реалиях. Новые точки опоры». Она расскажет, как широкая аудитория воспринимает инициативу ESG и как креативная индустрия помогает популяризация этих идей. Также в форуме примут участие представители органов власти, медиа, агентств ООН, дипломатических миссий и топ-менеджеры.
В прошлом году ESG-повестка стала одной из ключевых в деятельности «Русской Медиагруппы». Холдинг запустил Год экологии в русской музыке. Главной задачей инициативы является формирование у аудитории правильных экологических привычек, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».