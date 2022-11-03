Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Документальный фильм «Постковид» вошел в шорт-лист премии «Знание»

Общество
Документальный фильм «Постковид» вошел в шорт-лист премии «Знание»

Творение журналистов российского издания Life имеет хорошие шансы победить в номинации «За лучший просветительский фильм» просветительской премии «Знание».

Автором документального фильма «Постковид» стала Ольга Воронянская, продюсерами — Елизавета Студеникина и Райля Гареева. В картине наглядно показано, как пандемия коронавируса может исковеркать жизнь человека.

Фильм подробно демонстрирует последствия пренебрежения рекомендациями медиков по профилактике заболевания, дает рекомендации по мерам защиты от COVID-19. Торжественная церемония вручения премии «Знание» пройдет в Государственном Кремлевском дворце в декабре.
москва фильм премия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду