Документальный фильм «Постковид» вошел в шорт-лист премии «Знание»

Творение журналистов российского издания Life имеет хорошие шансы победить в номинации «За лучший просветительский фильм» просветительской премии «Знание».
Автором документального фильма «Постковид» стала Ольга Воронянская, продюсерами — Елизавета Студеникина и Райля Гареева. В картине наглядно показано, как пандемия коронавируса может исковеркать жизнь человека.
Фильм подробно демонстрирует последствия пренебрежения рекомендациями медиков по профилактике заболевания, дает рекомендации по мерам защиты от COVID-19. Торжественная церемония вручения премии «Знание» пройдет в Государственном Кремлевском дворце в декабре.