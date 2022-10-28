Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов оценил роль педагогов в современном обществе

Важность роли педагога в обучении и воспитании детей в современном обществе раскрыл главный редактор издания «Вечеряя Москва» Александр Куприянов.
Он отметил, что педагогам важно приобщать подрастающее поколение к культуре и прививать любовь к Родине. В этом вопросе им должны помогать родители.
«Заставить ребенка читать или смотреть то, что он не хочет, сложно, но нужно хотя бы приучать к тому, чтобы он читал книги, развивался и окультуривался», — сообщил Куприянов.
Он отметил, что преподаватель должен любить своих учеников, а не только давать им знания. Однако сейчас их функции сводятся лишь к объяснению материала по предмету, передает «Вечерняя Москва».