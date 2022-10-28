Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезду «9 роты» Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Общество
Звезду «9 роты» Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова✱, известного широкой публике по фильмам «9 рота», «Калашников» и «Кто, если не мы», оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление в отношении актера, проходившего по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, вынес Гагаринский суд Москвы.

«Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — рассказали в суде.

Ранее адвокат Янис Юкша назвал условие, при котором сбежавший из России Смольянинов может стать фигурантом уголовного дела.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
смольянинов штраф дискредитация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду