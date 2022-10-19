Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии по запросу минюста США

Минюст США предъявил пяти россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Среди арестованных граждан РФ присутствует сын губернатора Красноярского края Артем Усс.
Сына чиновника арестовали в Италии, сейчас он ждет экстрадиции на территорию США. Еще одного обвиняемого, Юрия Орехова, задержали в Германии, уточнили в американском ведомстве.
«(Они) проходят экстрадиционные процедуры», — говорится в сообщении минюста США.
В качестве обвиняемых по делу также проходят россияне Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. В ведомстве добавили, что в расследовании присутствуют иностранцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Они, согласно версии министерства, были посредниками в нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.