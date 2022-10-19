Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии по запросу минюста США

В качестве обвиняемых по делу также проходят россияне Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. В ведомстве добавили, что в расследовании присутствуют иностранцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Они, согласно версии министерства, были посредниками в нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.