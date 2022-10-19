Разведчик Риттер: новая тактика действий России на Украине вызвала панику в НАТО

Запад с самого начала заявлял, что Россия проиграет в украинском конфликте. Но смена тактики боевых действий заставила НАТО поволноваться, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Он напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его мнению, победа России обернется поражением для Североатлантического альянса. И после теракта на Крымском мосту Москва резко изменила тактику действий. Пост командующего Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО занял Сергей Суровикин, был пересмотрен подход к ведению воздушной кампании. Российская армия начала наносить удары по энергообъектам Украины.
«Это заставило президента Зеленского и Йенса Столтенберга запаниковать. Почему так произошло? Просто Россия не проигрывает и в НАТО это прекрасно понимают», — приводит слова Риттера «ПолитРоссия».
В течение прошедших суток Вооруженные силы России продолжали наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Все назначенные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны.