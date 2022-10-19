Делегация ОБСЕ прибудет в Армению для оценки ситуации на границе

Команда международных экспертов и представители секретариата ОБСЕ прибудут в Армению 21-27 октября. На месте делегация займется оценкой ситуации на границе с Азербайджаном, говорится в обнародованном заявлении организации.
«Следуя приглашению правительства Республики Армения, ОБСЕ 21-27 октября направит в страну команду по оценке потребностей. Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах», — следует из сообщения.
Десятью днями ранее Минобороны Армении вновь заявило об обстреле своих позиций со стороны азербайджанских войск. До этого Баку обвиняло Ереван в атаке на собственные форты в нескольких приграничных районах.