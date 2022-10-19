Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Делегация ОБСЕ прибудет в Армению для оценки ситуации на границе

Политика
Делегация ОБСЕ прибудет в Армению для оценки ситуации на границе

Команда международных экспертов и представители секретариата ОБСЕ прибудут в Армению 21-27 октября. На месте делегация займется оценкой ситуации на границе с Азербайджаном, говорится в обнародованном заявлении организации.

«Следуя приглашению правительства Республики Армения, ОБСЕ 21-27 октября направит в страну команду по оценке потребностей. Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах», — следует из сообщения.

Десятью днями ранее Минобороны Армении вновь заявило об обстреле своих позиций со стороны азербайджанских войск. До этого Баку обвиняло Ереван в атаке на собственные форты в нескольких приграничных районах.
армения и азербайджан обсе нагорный карабах
Военкоры ФАН
Лучшие в аду