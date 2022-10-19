Сеть «Вкусно — и точка» собирается поднять цены на бургеры с 20 октября

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» предупредила о повышении цен на ряд позиций из меню. Подробности сообщили в компании.
Речь идет о повышении цен на пять — десять процентов в категории «бургеры». Во «Вкусно — и точка» добавили, что стоимость сэндвичей останется ниже, чем у конкурентов, пишет РИА Новости.
«"Вкусно – и точка" стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», — сообщили в компании.
Ранее преемник McDonald's подавал заявку на регистрацию товарных знаков «ТочкаКола» и «Кола — и точка». Но поставщиков газированных напитков руководство пока не выбрало.