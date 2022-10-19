Поставки электроэнергии ограничат по всей Украине 20 октября

Ограничение поставок электроэнергии будет действовать по всей Украине 20 октября. Об этом в своем Telegram-канале предупредил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
«Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии», — уточняется в сообщении.
В связи с вводимыми ограничениями граждан страны попросили сократить использование электроэнергии с 07:00 до 23:00. В противном случае им придется столкнуться с временным отключением. Вместе с этим в городах Украины ограничат использование уличного освещения.