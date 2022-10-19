Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Очередной член правительства Лиз Трасс подала в отставку

Политика
Очередной член правительства Лиз Трасс подала в отставку

Главная по парламентской дисциплине в правительстве премьер-министра Великобритании Лиз Трасс Венди Мортон покинула свой пост. Информацию об этом публикует авторитетное агентство Bloomberg.

Мортон подала в отставку из правительства Трасс после ожесточенной борьбы за сдерживание парламентского восстания в среду. Соответствующие сведения также подтвердили два человека, осведомленные о решении политика.

На Даунинг-стрит говорят, что заместитель Мортон Крейг Уиттакер также уволился накануне. До этого в отставку подала министр внутренних дел Соединенного Королевства Суэлла Браверман.
отставка правительства парламент великобритании лиз трасс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду