Житель Ленобласти пытался зарезать девятилетнего сына

Инцидент произошел 19 октября. По данным следствия, пьяный мужчина встретил идущего в школу сына, а затем отвел домой. В квартире он позвонил жене и пригрозил убить мальчика. Подозреваемый нанес ребенку не менее трех ножевых ранений в область шеи.