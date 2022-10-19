Житель Ленобласти пытался зарезать девятилетнего сына

Житель Кудрово Ленобласти угрожал убить своего девятилетнего сына. Подробности сообщили в следственном отделе по городу Всеволожск СУ СКР.
Инцидент произошел 19 октября. По данным следствия, пьяный мужчина встретил идущего в школу сына, а затем отвел домой. В квартире он позвонил жене и пригрозил убить мальчика. Подозреваемый нанес ребенку не менее трех ножевых ранений в область шеи.
Действия пьяного жителя пресекли сотрудники полиции. Ребенка отвезли в больницу. Подозреваемого задержали по ч. 3 ст. 30, п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Проводится допрос для выяснения обстоятельств случившегося. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
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