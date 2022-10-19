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Роскомнадзор заблокировал англоязычный сайт-агрегатор Metacritic

Общество
Роскомнадзор заблокировал англоязычный сайт-агрегатор Metacritic

Российские пользователи лишились доступа к англоязычному сайту-агрегатору Metacritic, на котором размещаются отзывы о медиапродуктах. Решение о блокировке сервиса на территории РФ принял Роскомнадзор.

«Доступ к ресурсу ограничен на основании поступившего решения МВД России о признании информации запрещенной. На указанном сайте распространялась информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Сайт Metacritic существует с 2001 года. Он собирает отзывы, после чего высчитывает средний рейтинг продукта, который в дальнейшем может быть использован в журналистике и бизнесе.
роскомнадзор блокировка Metacritic
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