Роскомнадзор заблокировал англоязычный сайт-агрегатор Metacritic

Российские пользователи лишились доступа к англоязычному сайту-агрегатору Metacritic, на котором размещаются отзывы о медиапродуктах. Решение о блокировке сервиса на территории РФ принял Роскомнадзор.
«Доступ к ресурсу ограничен на основании поступившего решения МВД России о признании информации запрещенной. На указанном сайте распространялась информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств», — пояснили ТАСС в ведомстве.
Сайт Metacritic существует с 2001 года. Он собирает отзывы, после чего высчитывает средний рейтинг продукта, который в дальнейшем может быть использован в журналистике и бизнесе.