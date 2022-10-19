Уровень инфляции в Евросоюзе достиг 10,9%

Вместе с тем специалисты отмечают, что даже такое снижение может быть кратковременным, поскольку энергетический кризис продолжает влиять на рост расходов потребителей. Экономисты предполагают, что нынешнее снижение не сможет повлиять на планы Европейского Центробанка о повышении ключевой ставки на 0,75%, решение о котором может быть принято уже на следующей неделе.