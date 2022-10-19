Уровень инфляции в Евросоюзе достиг 10,9%

Брюссель, 19 октября. Инфляция в Евросоюзе увеличилась до 10,9%. Об этом в своем свежем отчете сообщает Евростат.
В новом отчете подчеркивается огромная разница в инфляции по всей Европе. Наиболее благополучная ситуация наблюдается во Франции, где рост цен составил 6,2%, в то время, как в Эстонии инфляция составила 24,1%.
В то же время, как отмечает европейский статистический институт, в зоне евро индекс потребительских цен лишь немного не дотянул до двузначной отметки, составив 9,9%. Таким образом за последний месяц инфляция в еврозоне сократилась на 0,1%.
Тем не менее, как указывает ряд наблюдателей, сокращение инфляции может носить декларативных характер, поскольку данные, указанные в национальных отчетах, зачастую превышают значения, которые были опубликованы Евростатом. К тому же значения сентября сравниваются с высокой базой прошлого года, когда в ЕС начался активный рост цен.
Вместе с тем специалисты отмечают, что даже такое снижение может быть кратковременным, поскольку энергетический кризис продолжает влиять на рост расходов потребителей. Экономисты предполагают, что нынешнее снижение не сможет повлиять на планы Европейского Центробанка о повышении ключевой ставки на 0,75%, решение о котором может быть принято уже на следующей неделе.