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Мэр Николаева Сенкевич посоветовал жителям держать недельный запас провизии

Общество
Мэр Николаева Сенкевич посоветовал жителям держать недельный запас провизии

Жителям украинского Николаева рекомендовано запастись едой и водой на случай отключения электричества. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В Николаеве уже наблюдались перебои с электроэнергией, но коммунальные службы справлялись с восстановительными работами. Для подстраховки у граждан должен быть недельный запас провизии.

«Пожалуйста, держите недельный набор питьевой воды, а также еды на случай отключения электроэнергии, чтобы вы были готовы ко всему», — говорится в посте Сенкевича, опубликованном в Telegram.

Ранее власти сообщали об объявленной воздушной тревоге в Николаеве и области. Сирены прозвучали и в других регионах Украины. Населению рекомендовано найти укрытие.
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