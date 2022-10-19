Мэр Николаева Сенкевич посоветовал жителям держать недельный запас провизии

Жителям украинского Николаева рекомендовано запастись едой и водой на случай отключения электричества. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
В Николаеве уже наблюдались перебои с электроэнергией, но коммунальные службы справлялись с восстановительными работами. Для подстраховки у граждан должен быть недельный запас провизии.
«Пожалуйста, держите недельный набор питьевой воды, а также еды на случай отключения электроэнергии, чтобы вы были готовы ко всему», — говорится в посте Сенкевича, опубликованном в Telegram.
Ранее власти сообщали об объявленной воздушной тревоге в Николаеве и области. Сирены прозвучали и в других регионах Украины. Населению рекомендовано найти укрытие.