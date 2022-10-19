ФСБ нагрянула домой к уральцу за фразу «ВСУ ждем в Кремле, будет весело»

Житель Богдановича Свердловской области Максим Глотов выкрикивал фразу «ВСУ ждем в Кремле, будет весело», после чего к нему с проверкой нагрянули сотрудники ФСБ. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.