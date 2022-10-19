ФСБ нагрянула домой к уральцу за фразу «ВСУ ждем в Кремле, будет весело»

Житель Богдановича Свердловской области Максим Глотов выкрикивал фразу «ВСУ ждем в Кремле, будет весело», после чего к нему с проверкой нагрянули сотрудники ФСБ. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
«Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации "Азов"✱ (признана террористической, деятельность в России запрещена) и призывал вступать в ее ряды», – сообщил источник.
Известно, что в первых числах сентября 35-летний уралец устроил перформанс в поддержку армии Украины перед работниками центральной горбольницы Богдановича. Мужчина высказывался фразами «Слава Украине... ВСУ ждем в Кремле, будет весело». Вскоре к нему пришли региональные спецслужбисты для оперативно-розыскных мероприятий.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация