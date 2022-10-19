Украинцы потребовали лишить Ани Лорак гражданства из-за нового клипа

При этом исполнительница довольно долго хранила молчание после эскалации конфликта в Донбассе, лишь сейчас начав потихоньку возвращаться к творческой деятельности. За два дня до релиза Лорак опубликовала небольшой отрывок из нового ролика, в котором появилась в образе восточной женщины.