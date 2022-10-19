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Украинцы потребовали лишить Ани Лорак гражданства из-за нового клипа

Шоу-бизнес
Украинцы потребовали лишить Ани Лорак гражданства из-за нового клипа

Известная украинская певица Ани Лорак анонсировала выход нового клипа на песню «Лабиринт». Премьера состоится 21 октября, передало издание StarHit.

При этом исполнительница довольно долго хранила молчание после эскалации конфликта в Донбассе, лишь сейчас начав потихоньку возвращаться к творческой деятельности. За два дня до релиза Лорак опубликовала небольшой отрывок из нового ролика, в котором появилась в образе восточной женщины.

Однако увиденное привело ее соотечественников в бешенство. Некоторые поклонники начали оставлять гневные комментарии с требованием лишить певицу украинского гражданства и всех государственных наград.

«Потерялась? Не можешь найти родину?» — поинтересовался один из комментаторов.
«На русском песня? Просто ужас», — возмутился другой.

Не так давно артистку внесли в список угроз национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее Ани Лорак отменила концертный тур в Германии. По словам музыкального критика Сергея Соседова, причиной послужило финансовое неблагополучие европейцев на фоне мировых событий.
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